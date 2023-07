Twee jonge katten gedumpt bij fietsenstalling: ‘Het is dagelijks raak’

Nick van Hattem gaat niet op examenreis, maar traint voor WK

Terwijl in Mongolië deze dagen het WK jiu jitsu plaatsvindt, bereidt Nick van Hattem zich voor op het WK voor junioren, over één maand in Kazachtstan. De 17-jarige Gouwenaar ging niet op examenreis, zodat hij op het WK topfit op de mat staat.