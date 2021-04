Twee ongelukken op A12 bij Gouwe-aquaduct: meerdere auto’s klappen op elkaar

‘Beruchte crimineel en kunstrover zat achter diefstal Van Gogh en Frans Hals’

26 april De 58-jarige man die begin april in Baarn is opgepakt voor de roof van twee schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals uit musea in Laren en Leerdam, is de beruchte crimineel en kunstrover Nils M.