Twee oud-burgemeesters krijgen straatnaam in nieuw woonwijkje in Moordrecht

Joannes en Cornelis

Joannes van Staveren werd geboren in Rotterdam, trouwde in Moordrecht en was van 1825 tot 1832 burgemeester van Moordrecht. Daarnaast was hij daar ook schout en notaris. Hij overleed op 84-jarige leeftijd in 1837.

Mr. Cornelis van Vollenhoven, ook geboren in Rotterdam, volgde Van Staveren op en was burgemeester van Moordrecht van 1832 tot in 1865. Van Vollenhoven was in Moordrecht tevens landbouwer en had een advocatenpraktijk. In 1865 werd hij verkozen tot lid van Gedeputeerde Staten en kreeg eervol ontslag als burgemeester en secretaris van Moordrecht. Hij was ook al lid van de Provinciale Staten. Van Vollenhoven was een liberaal en als bestuurder gespecialiseerd in polderzaken.