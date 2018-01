Uit coma ontwaakte Bente wil na ernstig ongeluk door met haar leven

DAGBOEK'Het komt goed.' Werner Trooster eindigde zijn blogs over zijn dochter Bente (17), die bij een verkeersongeval in Gouda hersenletsel had opgelopen, vaak met deze zin om de moed erin te houden. Nu, bijna een jaar later, zegt hij opgelucht: ,,Het is goed gekomen.''