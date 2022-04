Uit deze sigarettenautomaat trek je geen peuken, maar kunst (en het is ook verslavend)

In Cultuurhuis Garenspinnerij, in de Goudse binnenstad, gaat Arjenne Vossepoel alwéér de automaat bijvullen. Sinds de start eind maart is het al de derde keer. ,,Het is een megasucces”, zegt Vossepoel (56). ,,Er gaan 120 pakjes kunst in en die zijn steeds heel snel weer op. Ik heb de kunstenaars ook al opgeroepen: doorwerken, mensen. Aan de slag, haha.”