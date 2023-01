Uit wanhoop begon Leon te bidden om ‘alsjeblieft niet homo’ te zijn: ‘Ik was bang voor afwijzing’

Celal helpt eergeweld op te lossen: ‘Daders zijn soms ook slachtof­fers van religieuze en culturele tradities’

Celal Altuntas (51) uit Waddinxveen zet zich al jaren in om eergeweld in ons land te voorkomen. De politie ziet een explosieve stijging van eergeweld in ons land. ,,Dat verbaast mij niet. De instroom van migranten en vluchtelingen zorgt voor meer eerkwesties.”

