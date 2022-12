Uitbreiding terras op de Markt van de baan, horeca teleurgesteld: ‘Gouda, kom terug op je besluit’

Oud-bokskampi­oen Roy sloeg mannen in de ring tot pulp, nu leert hij vrouwen van zich af te bijten

Voormalig Nederlands bokskampioen Roy Korving geeft deze week in Gouda workshops zelfverdediging aan vrouwen. Het is een van de acties om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. En dat is nodig ook, blijkt uit de verhalen van de deelnemers. ,,Ik stond echt te shaken.”

30 november