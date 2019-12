Uniek: babyottertje geboren bij de Reeuwijkse Plassen

VIDEOEen ‘unieke gebeurtenis’ bij de Reeuwijkse Plassen: nadat Staatsbosbeheer dit voorjaar voor het eerst in vijftig jaar een volwassen otter op beeld had gezet, is er in de omgeving nu ook een otter in het wild geboren. Een camera filmde de moeder met haar jong maandag, meldt een verheugde boswachter Peije ’t Lam.

Wanneer de babyotter het levenslicht zag, is niet precies duidelijk. ,,Hij lijkt al iets ouder. Het is geen jong jong. Dat we binnen een jaar een babyotter op beeld hebben, is uniek, want ze zijn zo schuw” zegt ’t Lam.

De Wageningen University & Research deed DNA-onderzoek op basis van gevonden uitwerpselen van het Reeuwijkse mannetje en het vrouwtje. Die sporen dateren van vorig jaar, dus vermoedelijk is het ottertje maximaal een jaar oud, zegt de boswachter.

Schuw

Waar hij of zij ‘woont’, wil ’t Lam niet prijsgeven, om de rust niet te verstoren. ,,Het zijn hele schuwe dieren. Een vrijwilliger van de zoogdierenvereniging heeft bevestigd dat het gaat om een jonge otter. Het beestje heeft een kortere staart. En je ziet op de beelden dat de voorste otter heel alert is. Als een lampje van de camera gaat branden, zie je haar kijken: wat is dit nu? De jonge otter reageert er niet zo op.”

Voor mensen is het gebied rond de Reeuwijkse plassen heel groot, maar voor otters ligt dat volgens ’t Lam anders. ,,Het is maar geschikt voor twee vrouwtjes, dus er zullen niet snel tientallen of honderden otters zitten. Op basis van de sporen is de conclusie dat deze otters uit Nieuwkoop komen. Dus de passage onder de A12 heeft zijn werk gedaan. De moeder blijft hier in Reeuwijk, maar de jonge otter wordt op een gegeven moment uit het nest verstoten. Die moet dus zijn eigen terrein gaan zoeken.”

Het ligt volgens ’t Lam ‘in de lijn der verwachting’ dat het de Krimpenerwaard wordt. ,,Daar is nog geen terrein van een otter bekend. Al heeft het dier daar wel barrières. Ze verplaatsen zich over land, dus het zijn vaak verkeersslachtoffers. Bij reconstructies van provinciale wegen zou daar aandacht voor moeten zijn.”