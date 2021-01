Uniek! Bij dit restaurant in Stolwijk kun je een complete culinaire maaltijd uit de muur trekken

coronavirus Sneu in je eentje met een wijntje achter het scherm; boeken­clubs hebben het zwaar in coronatijd

16:44 Met een goed glas wijn over boeken discussiëren in een Zoom-meeting; het werkt niet. In je eentje achter een beeldscherm met een drankje, het is niet zo gezellig en een beetje sneu. Terwijl boeken worden verslonden in de lockdown, hebben boekenclubs het zwaar in coronatijd.