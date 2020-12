Uniek: geen kroket, maar verse kip uit de automaat, het kan in Haastrecht

De Ross Ranger kippen van Tante Door gaan naar diverse pouliers, slagers en versspecialisten in Nederland. De boerderij van Willem en Elsbeth van Meijeren aan de Provincialeweg West in Haastrecht is een uitzondering op die regel. Daar kunnen klanten de kipproducten na een handeling met hun pinpas ‘gewoon’ uit de automaat trekken.

,,Uniek”, meent boer Willem, eigenaar van 110 melkkoeien en 14.000 kuikens. ,,We hadden de opening van dit verkooppunt al een tijdje in ons hoofd. Het leek ons het juiste moment om nu te beginnen met de vleesautomaat. De locatie is ideaal om vanaf de Provincialeweg West op nummer 35 even af te slaan, de auto te parkeren en een keuze te maken uit 21 kipproducten. Sinds 20 november is het hier een komen en gaan. We stonden er zelf van te kijken.”

Niet iedereen trok meteen een boerenkip uit de automaat, maar het echtpaar Van Meijeren is ervan overtuigd dat nieuwsgierige kijkers eens terugkeren. ,,De bestellijsten werden meteen meegenomen”, zegt Elsbeth.

Quote Dat is het onderne­mers­ri­si­co. Maar we geloven in dit verhaal. Anders waren we er in coronatijd niet mee begonnen Willem van Meijeren

,,Het is een Hollands gebruik om je eerst te oriënteren op het aanbod en de prijzen. Wij staan in voor de kwaliteit. Onze kip is duurder dan de kip uit de supermarkt, maar de smaak compenseert dat. Onlangs kwam hier een man, die naar eigen zeggen nooit kip at. Hij nam de proef op de som en gaf later telefonisch door dat hij zeer tevreden was. Dat horen we graag.”

Avontuur

Het is niettemin een avontuur voor de boer en de boerin. Verse kip is acht dagen houdbaar. Je kan er ook mee blijven zitten. ,,Dat is het ondernemersrisico. Maar we geloven in dit verhaal. Anders waren we er in coronatijd niet mee begonnen”, zegt Willem van Meijeren.

,,Juist in deze dagen wil je graag een lekker stukje vlees. Het is veilig winkelen. Niet meer dan twee personen tegelijk kunnen de producten uit de automaat halen. En je maakt er zeker goede sier mee tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw.”

