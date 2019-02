Valentijn Speciaal voor de echte liefhebber

Het idee van de ‘valentijn speciaal’ kwam afgelopen zondag. De eigenaren van de snackbar, Kyra Straver en Kees de Ruiter, waren toen zes jaar samen. ,,Ik ben dol op frikandellen en Kees maakte voor ons jubileum een hartjesfrikandel voor mij”, vertelt Straver. Het stel besloot de snack voor valentijn in hun snackbar te verkopen.



,,Het loopt boven verwachting goed. We hebben er vandaag al een stuk of negen verkocht. Er zijn zelfs klanten helemaal uit Utrecht hierheen gereden om de snack te proeven”, zegt de eigenaresse trots. Het stel heeft de snackbar afgelopen januari overgenomen en hoopt het succes van de ‘valentijn speciaal’ volgend jaar te overtreffen. Maar eerst maken ze zich klaar voor de drukte van vanavond.