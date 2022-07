Van 2500 naar 812 geiten: Mooi Mekkerland is, zoals opgedragen, drastisch gekrompen

Het kón niet kloppen, 4000 Pokémon­kaar­ten voor 800 euro: tiener voor de rechter om witwassen

Ergens wist hij dat het niet kón kloppen - stiekem. Want duizenden Pokémonkaarten anoniem kopen voor 800 euro, terwijl ze een veelvoud waard zijn en het in twee gevallen zelfs om unieke exemplaren gaat. Dat is niet in de haak, en dus zat I.M. (19) uit Gouda in het beklaagdenbankje.

15:48