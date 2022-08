Van straatroven verdachte Reeuwijker (19) moet onderzocht worden door forensische deskundigen

Tot die tijd blijft hij vastzitten, zo bepaalde de Haagse rechtbank deze week. De belangrijkste verdenking van justitie is dat de 19-jarige zich schuldig maakte aan een straatroof in Gouda, op 16 oktober vorig jaar, aan de Rodenburg in Plaswijck. Wat toen gebeurde, wordt hem ook ten laste gelegd als openlijk geweld.

Op die dag zou hij samen met anderen zijn afgelopen op een groepje slachtoffers. Zij werden geslagen, geschopt en bespuugd en moesten toelaten hoe in hun broekzakken werd gevoeld. Een van de slachtoffers moest telefoon, id-kaart en bankpas afgeven en de pincode noemen. Anders zou de verdachte ‘tanden uit de mond slaan’.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) beroofde de Reeuwijkse tiener drie dagen later een ander in Gouda van zijn of haar iPhone, door de telefoon uit de handen te trekken, geweld te gebruiken en de neus en mond van het slachtoffer dicht te houden.

Een andere beroving die het OM aan hem toeschrijft, was op 10 oktober vorig jaar, eveneens in Gouda. Daarbij werd 400 euro buitgemaakt. De 19-jarige wordt ook een poging tot beroving in Rotterdam en medeplichtigheid aan oplichting verweten.

