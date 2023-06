Vandaag helder weer in Gouda

Blooming Boskoop van start met hippie­markt: ‘Deze vibe is helemaal leuk’

Blooming is van start gegaan in Boskoop, een festival vol flowerpower. Nog tot en met 15 juni staat alles in het teken van de sixties en seventies. Op het festivalterrein op de Proeftuin van Holland werd zondag een hippiemarkt gehouden. Wie komen daarop af?