Vanja (32) verliet Gouda en werd een succesvolle acteur, nu is hij terug in ‘zijn’ stad voor hoofdrol

Zijn grote liefde voor acteren begon op het Antoniuscollege in Gouda. Flink wat jaren en rollen in talloze theaterproducties en televisieprogramma’s later, is acteur Vanja Rukavina (32) nu terug in de stad waar het allemaal begon. Hij vertolkt dit voorjaar de hoofdrol in de Goudse voorstelling Vogelvlucht.