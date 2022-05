Vastgoedbeheerder meldt problemen met capaciteit stroomnet Waddinxveen, maar wethouder is niet verontrust

Er dreigen in Waddinxveen vooralsnog geen problemen met het transport en de levering van elektriciteit aan zowel particulieren als bedrijven. Dat zegt wethouder Brigitte Leferink (duurzaamheid, CDA) in een reactie op berichten en op vragen van D66-raadslid Art-Jo Wittenberg.

Vastgoedadviseur Savills meldt in een nieuw rapport dat dinsdag is verschenen, dat de capaciteit van het stroomnet in de regio Waddinxveen-Bleiswijk te klein is om daar nog nieuwe distributiecentra op aan te sluiten.

Dat Waddinxveen geel is gekleurd op de landelijke netwerkkaart en dus over een beperkte capaciteit voor afname én opwekking zou beschikken, verontrust de wethouder niet. ,,Code geel is na oranje en rood de lichtste vorm”, aldus de wethouder.

In de gaten

Volgens Brigitte Leferink bestaat er een nauw contact tussen de gemeente, de netbeheerders en de projectleiders van de bouw over de stroomvoorziening en houden ze gezamenlijk de vinger aan de pols om calamiteiten te voorkomen. Ook netbeheerder Stedin, vooral actief in de regio Gouda, houdt steeds met doorrekeningen de capaciteit, levering en afname van stroom in Waddinxveen in de gaten, zegt de wethouder.

Als het bijvoorbeeld gaat om de aanleg van nutsvoorzieningen in de sterk groeiende nieuwbouwwijk Park Triangel vindt uitgebreide afstemming plaats met Stedin, vooral ook omdat nieuwe woningen geen gasaansluiting meer hebben.

Uitbreiding

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een extra uitbreiding van de netwerkcapaciteit in Zevenhuizen-Zuidplaspolder, tussen de N219 en de A12. ,,Daarvan ondervindt ook Waddinxveen voordeel”, aldus de wethouder.

Verwacht wordt dat het nieuwe 150kV-hoogspanningsstation in de buurgemeente, waarbij de regionale netbeheerders Liander en Stein en de nationale netbeheerder Tennet gezamenlijk zijn betrokken, in 2025 zal zijn gerealiseerd. Daarvoor worden nu de ruimtelijke procedures doorlopen.

