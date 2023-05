Veel kinderen missen de benodigde zwemdiploma’s: ‘Verschil tussen leven en dood’

indebuurt.nl Goudse Hofsteden­da­gen 2023: dit staat er op het programma

De Bloemendaalseweg is in het weekend van 3 en 4 juni the place to be. Hier vindt voor de 44e keer de Goudse Hofstedendagen plaats. Elk jaar komen duizenden mensen op dit feestelijke evenement af. Dit kun je verwachten.