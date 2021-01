Veertien maal stak V. (59) uit Stolwijk met hakmes in op liefdesrivaal: ‘Het voelde alsof hij mij uitlachte’

Precies 24 jaar geleden werd negendor­pen­tocht voor het laatst verreden, dwars door de Krimpener­waard

3 januari Wandelen is door de coronacrisis ongekend populair geworden. In het Groene Hart liggen de wandelparadijzen doorgaans om de hoek. Kirsten Bliekendaal en Tineke Hoekstra beschrijven in deze serie routes met een verhaal. Deze week een wandeling door Stolwijk, het schaatshart van de Krimpenerwaard.