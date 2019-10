Veganistische leefstijl wordt steeds normaler: ‘Ik ben geen buitenaards wezen of zo’

Bewoners van zorgcentra Floravita en Souburgh verhuizen naar tijdelijk onderkomen in Gouda

13:04 Bewoners van Floravita in Boskoop, Huize Souburgh in Waddinxveen en De Breeje Hendrick in Lekkerkerk verhuizen de komende jaren om beurten tijdelijk voor ongeveer veertien maanden naar Gouda als deze zorgcentra worden gemoderniseerd.