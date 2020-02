Veiling levert 40.000 euro op voor Paulien van Deutekom foundation: ‘Daar zijn we heel trots op’

ANDERS BEKEKEN ‘Warm’ water tijdens Ice Swim in de Reeuwijkse Surfplas: 'die 5,9 graden is balen, maar dat heb je niet in de hand’

14:37 Slechts één element ontbrak tijdens de Green Heart Ice Swim in de Reeuwijkse Surfplas: ijskoud water. De thermometer gaf 5,9 graden Celsius aan, ‘te warm’ om de geklokte eindtijden op te nemen in de officiële uitslagenlijsten van het ijszwemmen. Als het kwik namelijk boven de vijf streepjes komt, spreken de reglementen over winter- in plaats van ijszwemmen.