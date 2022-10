Vele tonnen subsidie voor mboRijnland

Wedstrijd­bad Gouwebad is laatste week oktober 5 dagen dicht: een aantal zwemactivi­tei­ten gaat door

Het wedstrijdbad in het Gouwebad ‘de Sniep’ aan de Sniepweg in Waddinxveen is in de laatste week van deze maand, het is dan herfstvakantie zonder zwemlessen en doelgroepzwemmen, vijf dagen dicht.

21 oktober