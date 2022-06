Verdachte (34) van corona-babbeltruc bij hoogbejaarden blijft voorlopig vastzitten

Bestolen slachtof­fers sporen smartpho­nes op: zeven verdachten gearres­teerd met tientallen telefoons

De diefstal van twee mobiele telefoons op het Oh My Festival in Rotterdam heeft geleid tot de arrestatie van zeven verdachten maandag in Boskoop. Ze worden verdacht van diefstal en heling van tientallen toestellen.

11:16