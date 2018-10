Live | Verdachte van stalken korpschef Akerboom voor rechter

Ruby-Ann B. stuurde in een halfjaar tijd 2.500 mails, met daarin ook doodsbedreigingen. De mails zouden tussen mei en november vorig jaar zijn verstuurd, soms zelfs vijftig per dag. De Goudse zou in een van de mails aan de vrouw van Akerboom geschreven hebben: ,,Kom niet meer in mijn buurt Erik, want ik breek jou echt door. Nee, ik geef je geen dag extra meer. Kan ik je doden of gewoon wachten net als je voorganger?''