Verdachte van zware mishandeling NS’ers blijft langer vast, vriend vrijgelaten

Directeur Dick Bruna­school van Waddinx­veen naar Gouda

22 april Jeroen van Kouwen vertrekt aan het begin van het nieuwe schooljaar als directeur van de openbare Dick Brunaschool in de Waddinxveense nieuwbouwwijk Park Triangel. Hij wordt per 1 augustus afdelingsleider van de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman (GSG) in Gouda.