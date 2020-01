Verdachten rijden de sloot in na greep uit de kas in Reeuwijks café

Goudse Waarden kijkt uit naar nieuwbouw Lyceum: ‘Het gebouw is echt aan vervanging toe’

25 januari Het schoolgebouw aan de Heemskerkstraat in Gouda is op, uitgeleefd en versleten. Bestuursvoorzitter Peter van Dijk van De Goudse Waarden verwacht in de zomer van 2022 zijn totaal vernieuwde Lyceum te openen. ,,Het is niet dat kinderen nu lijden, maar we willen het beste voor ze.’’