Verdachten rijden de sloot in na greep uit de kas in restaurant het Vaantje in Reeuwijk: ‘Inbraak is hier schering en inslag’

De schade in het restaurant is groter dan het bedrag dat de dieven meenamen, zegt eigenaresse Jolanda van der Lee. Aan de zijkant is een ruit ingetrapt. ,,Er zat een paar honderd euro in de kassa. Dat is niet veel, zie dat als het wisselgeld. De eerste melding van de inbraak was rond 04.30. We stonden op het punt naar het vliegveld te gaan voor een zakelijke vlucht. Toen we de Korssendijk op reden, stonden er al drie politiewagens.”



Van der Lee is vol lof over het optreden van de agenten. ,,De alarmcentrale belt de politie pas als inbrekers twee keer door het alarm lopen. Maar iemand van groencentrum Hoogendoorn aan de Platteweg heeft ook gebeld. De politie was er gelijk met vijf auto’s. De scooter laadden ze zo in, hup naar het bureau. Ze hebben gelijk de 24-uursservice gebeld, omdat ze wisten dat we vroeg open moesten. En toen het licht was, kwam gelijk de recherche en de forensische recherche. Chapeau. We zijn hier allemaal heel alert, want inbraken zijn schering en inslag in het plassengebied.”