Verdrietig nieuws: ezeltje Bonny overleden van Kinderboerderij de Goudse Hofsteden

20 jaar geleden ‘Het water komt!’ Hoe Henk in het holst van de nacht ruw werd gewekt door dijkdoor­braak in Wilnis

Niet dat iedereen er dagelijks aan denkt, maar de dijkdoorbraak, of beter dijkverschuiving 26 augustus 2003 heeft veel impact gehad in Wilnis. ,,Ik heb het pas nog gemeten, ik heb er tot tachtig centimeter diep water gelopen op straat. En kon me met moeite staande houden’’, memoreert Henk Butink.