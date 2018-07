Verdrinking 4-jarige Lilian is een nachtmerrie voor ouders

'Haastrecht heeft volste vertrouwen in voetbal­kamp van Valencia'

17:46 Bij VV Haastrecht bestaat geen twijfel: het driedaagse jeugdvoetbalkamp van de Spaanse topclub Valencia gaat morgen door. Toch zat de schrik er in toen onlangs een soortgelijke organisator van voetbalkampen failliet ging en honderden kinderen werden gedupeerd. ,,We weten wat we in huis hebben.”