Verkeersknooppunt dorpshart Waddinxveen gaat in 2023 op de schop: ‘De impact wordt laag ingeschat’

Politie reconstru­eert autorit van Gouds gezin dat in de Lek verdronk en hoopt snel duidelijk­heid te bieden

De politie werkt aan een reconstructie die antwoord moet geven op de vraag waarom een familie uit Gouda met de auto in het water van de Lek is beland. Dat onderzoek zit in de afrondende fase en ze hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen bieden.

25 oktober