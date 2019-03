Verkeersongeluk op ‘bedrieglijke’ N-weg: 'Met max 60 had Ward kans gehad'

rechtbank OM eist opnieuw acht jaar voor gewelddadi­ge overval op bejaarde in Gouda

8 maart De 25-jarige Gouwenaar Jory C. zei vandaag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof dat hij ‘met de billen bloot’ zou gaan over de gewelddadige beroving in 2016 van een 89-jarige bewoner van de Savelberghof, een appartementencomplex voor ouderen in Gouda. Een trio zette een alarmpistool tegen het hoofd van de bejaarde man, duwde een doek in zijn gezicht en vroeg geld. Uiteindelijk ging het drietal er met een portemonnee met 150 euro en enkele pasjes erin vandoor.