Vermoedelijk link tussen explosie Gouda en geweldsgolf in regio Rotterdam

Oordeel van Reclame Code Commissie blijft leidend voor reclames in Gouda: gemeente wil neutraal blijven

Het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) blijft leidend bij wat wel en niet kan voor reclames in Gouda. De Regenboog Alliantie had de gemeente gevraagd in het vervolg zelf eerder knopen door te hakken, maar het college van B en W wil neutraal blijven.

6 december