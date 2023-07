Vernielingen Goudasfalt maken Ben verdrietig: ‘Terrein biedt iets wat je elders niet vindt’

Zijn onderne­mers klaar voor emissielo­ze vrachtwa­gens? Daar wordt onderzoek naar gedaan

Zijn mkb’ers in Gouda en Alphen klaar om met emissieloze vrachtwagens en bestelwagens in binnensteden te gaan rijden? Het is een van de vragen waarop Buck Consultants International (BCI) in opdracht van Triple Helix Midden-Holland het komend half jaar antwoord probeert te krijgen.