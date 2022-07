Versleten Schoolbrug in Moordrecht wordt vervangen

De Schoolbrug in Moordrecht is anderhalve maand eerder dan gepland gesloten voor alle verkeer. De versleten brug wordt dit najaar volledig vervangen.

In verband met de droogte heeft het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard het waterpeil in de regio verhoogd. De toevoer van meer zoet water vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal moet voorkomen dat zout water uit de Noordzee te ver landinwaarts stroomt. Voor de Schoolbrug en omgeving in Moordrecht had dit direct gevolgen.

Extra klei

De dijkwand bij de Schoolbrug is door erosie wat lager aan de kant van de Oost Ringdijk. Daardoor sijpelt water uit de Ringvaart de weg op en belandt dat in een naastgelegen tuin. ,,We lossen dit op door onder de brug extra klei te storten om dit stukje kade te verbeteren”, laat het hoogheemraadschap weten. ,,Hiervoor hebben we een deel van het brugdek moeten weghalen.”

Zelfde uitstraling

De gemeente Zuidplas heeft besloten de brug niet meer te herstellen tot aan de vervanging. De brug, die dateert uit 1989, blijft gesloten tot in december dit jaar. De vervanging van de oude brug door de nieuwe begint op 1 september. Eind november of begin december wordt de nieuwe brug geplaatst. Die krijgt volgens de gemeente dezelfde uitstraling als de huidige houten brug inclusief een ophaalgedeelte voor passerende scheepvaart.

Schakel

De Schoolbrug kreeg destijds die naam omdat het voor schoolgaande kinderen een belangrijke schakel is tussen woonwijken en scholen in Moordrecht. Het is een fietsers- en voetgangersbrug. De brug kwam in het verleden al in het nieuws door houtrot. Zo viel in november 2013 spontaan een zware houten balk naar beneden op de brug.

