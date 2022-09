Vervuiling in Goudse gracht blijkt gesmolten ijs te zijn: ‘Zeker goed voor zo'n duizend ijsjes’

Vele tientallen liters gesmolten ijs van ijswinkel David's Gelato hebben deze week gezorgd voor een dikke laag bruine smurrie in de gracht bij de Zeugstraat in de Goudse binnenstad.

Volgens eigenaar David Hoppenbrouwers van David's Gelato hadden medewerkers van zijn zaak zonder overleg met hem het gesmolten ijs in een afvoerput op straat gegoten. Die put staat niet in verbinding met de riolering, maar komt rechtstreeks uit op de gracht.

Hoppenbrouwers baalt dat dit is gebeurd. Voor hemzelf, maar óók voor chocoladewinkel Olala, die enkele panden verder aan de Zeugstraat is gevestigd. ,,Omdat de bruine smurrie zich in de gracht voor hun deur bevond, werd er de afgelopen dagen op sociale media ten onrechte vanuit gegaan dat zij hiervoor verantwoordelijk waren. Dat wil ik hierbij graag rechtzetten.’’

Het ijs was volgens hem gesmolten, omdat een vriescel in zijn winkel aan de Zeugstraat niet goed was afgesloten. Het ging om vijftig bakken, zeker goed voor zo'n duizend ijsjes.

Hoppenbrouwers: ,,Daar konden we niets meer mee en medewerkers kwamen toen op het idee het ijs in de put op straat te gieten. Ik was op dat moment niet aanwezig en wist daar niet van. Pas toen de bruine smurrie al in de gracht dreef, werd ik hierop door anderen geattendeerd. Ik hoorde vervolgens het verhaal van mijn medewerkers en heb daarna contact opgenomen met de Omgevingsdienst Midden-Holland, de ODMH.‘’

Quote Er was geen opzet in het spel om de boel te vervuilen en ik heb alles zelf opgeruimd David Hoppenbrouwers

Opgeruimd

Hij gaat verder: ,,Vervolgens heb ik alle troep zelf opgeruimd, niet alleen in de gracht, maar met een waterstofzuiger ook de put. Het gesmolten ijs heb ik in overleg met de ODMH via het toilet weggespoeld door de riolering. Dat mocht wel, zo werd me verteld.‘’

Hoppenbrouwers hoopt dat hiermee de kous af is. ,,Er was geen opzet in het spel om de boel te vervuilen en ik heb alles zelf opgeruimd.’’

