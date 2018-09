Vier jaar cel geëist tegen ontuchtmeester Julio V.

V. ontkent tijdens zijn invalwerk op 25 scholen echter stellig ooit een kind tijdens het werk te hebben betast. Hij fantaseert wel over vooral jongens en keek thuis onder het genot van een stevige borrel achter zijn pc naar kinderporno , dat hij van internet haalde. ,,Ik maakte op school de foto’s, thuis werd ik opgewonden,’’ verklaarde hij vanochtend bij de Haagse rechtbank. Hij leidde als het ware een dubbelleven. Een rationele verklaring voor zijn ‘morbide fantasieën’ heeft de oorspronkelijk in Colombia geboren verdachte niet. Volgens het Openbaar Ministerie heeft V. zich als invalkracht op de Goudse basisschool wel degelijk vergrepen aan het meisje. V. geeft wel toe dat hij vier jaar ontucht heeft gepleegd met zijn neefje in het Zeeuwse Oostkapelle. Hij ontkent eveneens niet dat hij pornografische foto’s en video's van de jongen heeft gemaakt. Vanochtend wilde hij niet op deze beide beschuldigingen in gaan. ,,Ik wil het laten bij de verklaring die ik heb afgelegd bij de politie.’’

Jonge jongens

Volgens de verklaring van de toen zevenjarige leerlinge van de Carrousel, van wie de naam op verzoek van de ouders tijdens de zitting niet werd genoemd, zou V. met zijn hand in haar broekje hebben gezeten. Het kind vertelde wat er gebeurd was aan haar moeder. Zij deed de melding bij de directeur van de Goudse basisschool. Hij meldde het vervolgens bij de 41-jarige V.. ,,Ik schrok enorm.’’ V. erkent dat hij gevoelens heeft voor jonge jongens. Niet voor meisjes.

De verdachte heeft eerder gewerkt als invalkracht op een school in Barendrecht. Hier werd hij eveneens verdacht van ontucht met een leerling, maar van deze aantijging is hij destijds vrijgesproken. De directeur raadde hem toen wel aan het onderwijs te verlaten. V. wilde hier niet aan. De voormalig leerkracht heeft tot zijn aanhouding nooit over zijn gevoelens voor kinderen willen praten, verklaarde hij. Hij wilde niets aan anderen laten merken. ,,Als ik in de problemen zat, kocht ik een krat bier en dronk het leeg.’’

Eenzaam

Hij voelt zich al zijn hele leven eenzaam, vertelde hij. V. was sinds zijn vertrek bij de school in Barendrecht in 2015 al zover dat het hem allemaal niet meer uitmaakte. ,,Ik voelde me een vieze pedo. Ik haalde de kinderporno van internet voor de spanning. Voor de kik. Het wond me op.