Vijand kan onze militairen niet afluisteren, dankzij dit bedrijf uit Gouda

Grootste opgraving in jaren in Gouda doet harten archeolo­gen sneller kloppen: ‘Dit is heel erg gaaf’

23 juli Een diepe kuil en een graafmachine. Dat is wat een leek ziet. Maar bij vakmannen Pieter Teekens en Marcel van Dasselaar gaat het hart sneller kloppen. Want het blootleggen van een pottenbakkerij uit de veertiende eeuw, een pot met verbrande zaden uit die tijd en zelfs een straatje gelegd in visgraat is volgens hen ‘heel erg gaaf’.