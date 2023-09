Vijf Chow Chow-puppy’s zoeken nieuw baasje nadat moeder uit schuur wordt gered

geldvraag Waarom de horeca zo duur is geworden: ‘Portie friet zou eigenlijk 7,50 euro moeten kosten’

‘Waarom is een kop koffie op het terras zo duur geworden? Een paar jaar geleden was het veel goedkoper’, schrijft lezer Johan de Kok. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.