Vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor digitale kinderlokker (26) die seks had met minderjarige meisjes

De rechtbank acht alle feiten bewezen, op één na. De man is vrijgesproken van het plegen van ontucht online met een vijfjarig meisje, het jongste slachtoffer. Hij zette haar twaalfjarige zus via internet aan om ontuchtige handelingen met haar te plegen en deed dat niet zelf. ,,Maar dat maakt de feiten niet minder ernstig”, sprak de rechtbank.

De man, die volgens deskundigen een pedofiele stoornis heeft, moet van de rechtbank intensief behandeld worden en zich verplicht laten opnemen. ,,Dat is van groot belang, zodat hij geen nieuwe slachtoffers kan maken.”

Zijn slachtoffers raakten verliefd, dachten een relatie met hem te hebben of zagen hem als hun beste vriend. De man bekende tijdens de zitting twee weken geleden alle tenlasteleggingen. De officier klaagde de man aan voor ontucht met minderjarige meisjes, het maken, bezit en verspreiden van kinderporno en digitaal kinderlokken.

Contactverbod

De celstraf die de man heeft gekregen is de maximale celstraf die kan worden gegeven in combinatie met tbs met voorwaarden. De rechtbank legde hem ook een contactverbod met alle slachtoffers op. Ook mag hij geen contact hebben met minderjarigen. Als de man niet meewerkt aan de voorwaarden, kan alsnog tbs met dwangverpleging volgen zonder maximale termijn.

De zedenzaak kwam aan het rollen toen de man in mei 2018 afsprak met een veertienjarig meisje uit Gouda. Ze leerden elkaar kennen via een chatsite toen het meisje dertien jaar was. Hij zei zelf zestien jaar te zijn. Nadat de moeder van het meisje haar telefoon controleerde, gingen alle alarmbellen af. Ze vroeg de man om zijn legitimatiebewijs. En met die informatie stapte ze naar de politie. ,,Geen dag is meer hetzelfde na wat jij hebt gedaan”, schreef haar moeder in een slachtofferverklaring.

Bang

De schade bij de meisjes uit verschillende woonplaatsen in Nederland, waaronder Apeldoorn en Rotterdam, maar ook België, is groot. Eén slachtoffer liet optekenen dat ze geen enkel vertrouwen meer heeft in mannen en jongens. ,,Ik ben bang om de vraag te krijgen om naaktfoto’s”, schreef ze. Eén van de meisjes probeerde een einde aan haar leven te maken en een ander begon zichzelf uit te hongeren, zodat ze ‘het lijf van de foto’s zou kwijtraken’.

Het is niet de eerste keer dat de man met politie en justitie in aanraking komt vanwege een zedenmisdrijf. In 2016 moest de verdachte zich verantwoorden voor een seksuele relatie met een minderjarig meisje. Die zaak werd geseponeerd, op voorwaarde dat hij zich liet behandelen. Ook pleegde hij in het verleden incest met zijn zusjes.