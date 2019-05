Vijftiende autobrand in een maand in Gouda: ‘Geen verrassing dat onze straat aan de beurt is’

Een handjevol buurtbewoners staat vannacht op straat. Kelly van Pijlen werd wakker van plofgeluiden. ,,We hadden wel gedacht dat onze straat een dezer dagen aan de beurt zou zijn.” Op de kruising Tweede Coniferenhof/Pijnboomweg is een parkeerplaats. ,,Vanaf hier kun je alle kanten op vluchten.”



Buurtbewoners balen enorm van de autobranden. In totaal zijn deze maand nu 15 auto’s in de brand gevlogen. De autobranden doen zich verspreid over de stad voor. Afgelopen weekeinde was het raak op de Veenenburg in de wijk Bloemendaal en op de Da Costakade in de wijk Korte Akkeren. Gisternacht was de Oosthoef aan de beurt.



Eigenaar van de uitgebrande auto Jo Alphenaar (77) werd rond half drie wakker gemaakt door zijn buurman. ,,Ik hoorde de bel en schrok. Gelijk dacht ik aan mijn auto. Je hoort niet anders de laatste tijd in Gouda.” Eenmaal buiten bleek zijn auto al bijna helemaal uitgebrand. ,,Een jaar geleden kocht ik de auto”, zegt hij terwijl de brandweer aan het blussen is. ,,De vorige was tien jaar oud, dus het werd tijd. Met deze nieuwe heb ik nog maar drieduizend kilometer gereden. Morgen zou ik naar de camping gaan. Dat wordt nu even anders.”