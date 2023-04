Vleermuizen in de weg voor nieuwbouw: ‘Je kunt ze toch liefdevol verplaatsen?’

Drie keer is scheeps­recht: Auto in beslag genomen na meermaals rijden zonder rijbewijs

Een automobilist in Alphen moest wegens herhaalde overtredingen zijn auto inleveren. Hij viel de agenten in een onopvallende surveillancewagen op omdat hij al rijdend de telefoon aan z'n oor hield. Dat gebeurde tijdens een grote controle-actie in de regio.