Vluchteling Farnaz helpt mee met stemmentellen: ‘In Iran is dit ondenkbaar’

verkiezingen 2023In de grote Dick van Dijk sporthal in Gouda hebben tientallen asielzoekers en migranten meegeholpen met het tellen van de stemmen. De transparantie daarbij verbaast sommigen. ,,Dat zie je niet bij verkiezingen in Syrië.”

Bij het binnenlopen van de grote hal valt meteen op dat grote aantal vrijwilligers achter de vele tafels druk aan het tellen zijn. Het tellen is donderdagochtend om half negen begonnen. Het is de eerste keer dat asielzoekers in Gouda een bijdrage leveren aan het tellen van de stemmen, zegt vrijwilliger Jasper Verweij. ,,Veel van hen deden al vrijwilligerswerk en dit was voor hen weer een mooie kans om een steentje bij te dragen.”

Eén van hen is Farnaz (29) uit Iran, uit veiligheidsoverwegingen deelt ze liever niet haar achternaam. ,,Ik ben opgegroeid in Iran en ben gaan studeren in Oekraïne. Door de oorlog ben ik gevlucht naar Nederland”, vertelt de Iraanse. ,,Ik woonde eerst in Lekkerkerk, daar woonde ik heel fijn en had ik veel privacy”, vertelt ze met een glimlach. ,,Nu woon ik in de Blokker-locatie in Gouda, daar is de privacy wat minder. We moeten vijftien douches delen met vierhonderd man.”

Ze had geen idee wat ze moest gaan doen toen ze werd opgeroepen om te helpen. ,,Pas toen ik hier kwam, viel het op zijn plaats”, vertelt Farnaz. ,,In Iran is het ondenkbaar dat iedereen de stemmen mag tellen; daar kennen we geen democratie. Daarom was dit voor mij onbekend.”

Ook Elias Fhaily (28) uit Syrië had er weinig voorstelling bij. ,,Zulke transparantie bij de verkiezingen zie je niet in mijn thuisland. Hier gaat alles veel eerlijker.”

Fhaily is pas veertien maanden in Nederland, maar spreekt al zeer goed Nederlands. ,,Ik doe veel vrijwilligerswerk met andere Nederlanders, dan leer je de taal snel”, vertelt de Syriër. ,, Ik vind het bijzonder hoe goed alles hier is georganiseerd, dat is in Syrië wel anders.”



