Vluchtelingen blijven vijftien maanden langer in kantoorpand Waddinxveen

Moeilijk om jongeren te vinden voor werk in hospice: ‘Het is wel anders dan bier tappen in voetbalkan­ti­ne’

Vrijwilligers in een hospice? Die zijn grijs, gepensioneerd en zitten bomvol levenservaring. Niet bij Steunpunt Midden-Holland waar ze via het project De Verschilmakers jonge vrijwilligers werven voor het hospice in Gouda en Waddinxveen. Marije Suijker-van Nieuwkoop (28) en Laurien Vogelaar (44) vertellen hoe het is om jong te werken met mensen die sterven.

17:16