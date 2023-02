Vluchtende bestuurder sleurt agent meters mee tijdens controle, politiechef: ‘Dit accepteer ik niet’

Weer schapen in beslag genomen van omstreden handelaar uit Bodegraven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdagmiddag rammen in beslag genomen, die op op een weiland in Culemborg liepen. De beesten zouden in het bezit zijn van de inmiddels omstreden schapenhandelaar uit Bodegraven.

