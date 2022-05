Voedselbank Gouda verhuist, nieuwe winkelformule op nieuwe locatie

Na opa en vader is derde generatie familie Vijfhuizen belangrijk voor Nieuwkoop: 6-0 overwin­ning op Aarlander­veen

Slechts een helft had Nieuwkoop zaterdagmiddag nodig om Aarlanderveen van zich af te schudden. Met name Sam Vijfhuizen toonde zich met twee treffers binnen twintig minuten van grote waarde. Hij is de volgende Vijfhuizen-telg die het oranje van Nieuwkoop mag dragen.

1 mei