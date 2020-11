Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp, 100.000 dieren worden geruimd

UPDATEOp pluimveebedrijf Wiltenburg in Hekendorp is vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus tegen te gaan worden alle 100.000 leghennen nog vandaag geruimd. Op het bedrijf brak in 2014 ook al vogelgriep uit, toen moesten 150.000 dieren worden geruimd .

De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ,,In deze gevallen moet je zo snel mogelijk handelen’’, aldus woordvoerder Lex Benden van de NVWA. Volgens hem is er geen direct gevaar voor de inwoners van Hekendorp. ,,Om besmet te raken zul je langdurig in contact moeten staan met besmette vogels. De ruiming heeft vooral te maken met andere pluimvee bedrijven. Dieren of eieren zullen op een gegeven moment vervoerd worden en je wilt niet dat bedrijven langs de route ook besmet raken.’’

Argusogen

Omwonenden bekijken de situatie met argusogen. Directe buurman Michiel Pluim had vrijdag al door dat er iets loos was bij Wiltenburg. ,,Ik zag toen al mensen met laarzen rondlopen en vond dat geen goed teken. Natuurlijk zijn er zorgen. Zeker omdat het al de tweede keer is dat dit bij bedrijf de kop op steekt. Dan stel je sowieso vragen hoe het met de hygiëne is gesteld. Daarnaast hebben we ook geur en geluidsoverlast. We doen er alles aan om te kijken of dit bedrijf ergens anders naar toe kan. Dit hoeft niet in een bebouwd gebied te zitten. En het hoort volgens ons ook niet.’’

Vorige keer, in 2014, moesten de omwonenden een dag hun huis uit, omdat de dieren werden vergast. Pluim heeft te horen gekregen dat dit dit keer niet nodig is.

Benden zegt dat in de meeste gevallen de pluimveehouder zelf melding maakt van een verdachte situatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer er meer dieren doodgaan dan normaal. ,,In dat geval komt een dierenarts monsters nemen en ook onze specialisten voeren een controle uit. Wanneer er positief getest wordt is dat absoluut niet fijn voor de pluimveehouder.’’

Vervoersverbod

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp ligt 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In een straal van 10 kilometerzone liggen nog eens 10 andere pluimveebedrijven. Zij krijgen per direct te maken met vervoersverbod . Dat verbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Inwoners van dorpen en steden binnen de tien kilometer hoeven echter niet te vrezen dat er geen eieren of kipfilet in de supermarkt meer te verkrijgen is. Producten van buiten de regio kunnen gewoon aangevoerd worden.

Kinderboerderijen

Voor kinderboerderijen in de omgeving en eigenaren van hobbyvogels verandert er ook niets. Ze moesten hun dieren al afschermen zodat ze niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ze kunnen gewoon bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers van commerciële pluimveebedrijven is eerder al uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Daarnaast geldt al een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Vogelgriep wordt op steeds meer plaatsen in het Groene Hart vastgesteld. Ook bij wilde dieren. Die komen soms letterlijk uit de lucht vallen, zo berichtte deze krant eerder al.