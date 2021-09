Vogelliefhebbers opgelet! Zeldzame en uit Nederland verdwenen vogel te zien in Waddinxveen

Werkloos­heid daalt fors, bedrijven staan te springen om mensen: in deze sectoren is er werk zat

7:00 De werkloosheid in het Groene Hart is in augustus opnieuw sterk teruggelopen. Het is daarmee steeds moeilijker om de duizenden openstaande vacatures in te vullen: krapte is de grootste ‘vijand’ van de regionale arbeidsmarkt.