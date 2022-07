Voor de állerlaatste keer ton subsidie naar Ondernemersfonds Waddinxveen

1 jaar later Hoe de dijk in Reeuwijk kon doorbreken blijft een raadsel: ‘Ineens lagen de vissen te spartelen’

Niets herinnert in de polder tussen Tempeldijk en de Kerkweg in Reeuwijk aan de dijkdoorbraak, dinsdag een jaar geleden. Op de dag zelf was dat wel anders. Een flinke laag water op de weilanden in de laaggelegen polder en drooggevallen hoger gelegen sloten waarin de vissen nog wat spartelen. ,,Een onwerkelijk gezicht.’’

26 juli