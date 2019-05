Voor derde nacht op rij auto's uitgebrand in Goudse wijk Korte Akkeren

Over ons Strijd tegen deadline in Arena

12 mei In de sportjournalistiek hebben we het graag over superlatieven. Eén laatste aanval van Tottenham en Ajax belandde woensdag in de hel. Seconden ervoor logeerde de Amsterdamse club nog in de hemel. Het kan snel gaan, dromen worden door één schot een nachtmerrie. Een dag eerder voltrok zich in Liverpool al het Wonder van Wijnaldum. Ik houd ervan en sport leent zich ervoor, met zijn constante winst-verlies-rekening.