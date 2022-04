Voorwerp in bovenleiding legt treinverkeer plat tussen Gouda en Boskoop

WIEG TOT GRAF Aad (1937-2021) verklaarde zijn Marijke de liefde in Spanje, dezelfde avond stierf hij in haar armen

‘Denk jij dat er meer mensen zijn die zoveel van elkaar houden als wij’, vroeg Aad de Wit aan zijn grote liefde Marijke, op 8 oktober vorig jaar. Ze waren op vakantie in Spanje en genoten van het leven. Deze liefdesverklaring is een van de vele mooie herinneringen die ze aan hem heeft. Die avond stierf hij in haar armen aan een aneurysma.

28 april