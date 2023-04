Vrachtschip met containers vaart wéér tegen spoorbrug; minder treinen tussen Gouda en Alphen

Tijdelijk asielzoe­kers­cen­trum tweede helft 2024 voltooid, mogelijk woonunits voor extra Oekraïners

Pas in de eerste helft van volgend jaar is het tijdelijke asielzoekerscentrum in het Molenwiekpand in Gouda volledig bezet. Dan zitten daar 350 mannen. Mogelijk worden 37 Oekraïners extra opgevangen bij het Blokkerpand, in woonunits.